السعودية اليوم / بريد منطقة تبوك يبحث سبل التعاون مع فرع وزارة العدل بالمنطقة



تبوك 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

التقى مدير عام فرع وزارة العدل بمنطقة تبوك عبد العزيز بن عبدالله العريض بمكتبه اليوم، مدير عام البريد السعودي بمنطقة تبوك فايز بن سيار العنزي، وذلك لبحث سبل التعاون بين مؤسسة البريد السعودي وفرع وزارة العدل بالمنطقة.

وفي بداية اللقاء قدم مدير البريد بالمنطقة شرحًا عن الخدمات والإمكانات المتطورة التي تحظى بها مؤسسة البريد السعودي والتعرف على قدراتها التي جعلتها ركيزة أساسية في الحكومة الإلكترونية الحديثة والخدمات التي تقدمها المؤسسة لجميع القطاعات الحكومية من خدمة مريح, مؤكداً أن البريد حريص على بناء علاقة عملية بينه وبين القطاعات الحكومية، لتسهيل الخدمات المقدمة لأبناء الوطن.

عقب ذلك تم مناقشة العديد من الجوانب المشتركة بين الجانبين، والتي منها سرعة تسليم واستلام المعاملات لتساهم في سرعة إنجاز العمل.

وفي نهاية اللقاء أعرب مدير عام بريد منطقة تبوك، عن شكره وتقديره لمدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة على الاهتمام وحسن الاستقبال وحرصه على بناء علاقة مميزة.

// انتهى //

15:23ت م

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تبوك 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسالتقى مدير عام فرع وزارة العدل بمنطقة تبوك عبد العزيز بن عبدالله العريض بمكتبه اليوم، مدير عام البريد السعودي بمنطقة تبوك فايز بن سيار العنزي، وذلك لبحث سبل التعاون بين مؤسسة البريد السعودي وفرع وزارة العدل بالمنطقة.وفي بداية اللقاء قدم مدير البريد بالمنطقة شرحًا عن الخدمات والإمكانات المتطورة التي تحظى بها مؤسسة البريد السعودي والتعرف على قدراتها التي جعلتها ركيزة أساسية في الحكومة الإلكترونية الحديثة والخدمات التي تقدمها المؤسسة لجميع القطاعات الحكومية من خدمة مريح, مؤكداً أن البريد حريص على بناء علاقة عملية بينه وبين القطاعات الحكومية، لتسهيل الخدمات المقدمة لأبناء الوطن.عقب ذلك تم مناقشة العديد من الجوانب المشتركة بين الجانبين، والتي منها سرعة تسليم واستلام المعاملات لتساهم في سرعة إنجاز العمل.وفي نهاية اللقاء أعرب مدير عام بريد منطقة تبوك، عن شكره وتقديره لمدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة على الاهتمام وحسن الاستقبال وحرصه على بناء علاقة مميزة.// انتهى //15:23ت م0135

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