السعودية اليوم / وزير الإعلام يستقبل سفيري الهند والصين لدى المملكة



الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

استقبل معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة أحمد جاويد.

كما استقبل معاليه، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هواشين.

وجرى خلال الاستقبالين، بحث الموضوعات المشتركة في المجالات الإعلامية.

// انتهى //

15:16ت م

0134



الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واساستقبل معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة أحمد جاويد.كما استقبل معاليه، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هواشين.وجرى خلال الاستقبالين، بحث الموضوعات المشتركة في المجالات الإعلامية.// انتهى //15:16ت م0134

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