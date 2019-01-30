السعودية اليوم / السفير الخريجي يستقبل السفير الفلسطيني لدى تركيا



الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

استقبل معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي في مكتبة بمقر السفارة في انقرة اليوم سفير دولة فلسطين لدى جمهورية تركيا فائد خالد مصطفى.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

15:10ت م

0131



الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واساستقبل معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي في مكتبة بمقر السفارة في انقرة اليوم سفير دولة فلسطين لدى جمهورية تركيا فائد خالد مصطفى.وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //15:10ت م0131

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