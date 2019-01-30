السعودية اليوم / محافظ ينبع يرأس اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني السابع والعشرين



ينبع 24جمادى الاولي 1440هـ الموافق 30يناير 2019م واس

رأس محافظ ينبع رئيس اللجنة الفرعية للدفاع المدني بالمحافظة سعد بن مرزوق السحيمي اليوم , اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني السابع والعشرين، وذلك بصالة الاجتماعات بالمحافظة بحضور أعضاء اللجنة من الإدارات الحكومية والجهات الأمنية.

وعُرض خلال الاجتماع نتائج الاجتماع السادس والعشرين للجنة الفرعية وتوصياته وما أنجز منها وما لم ينجز حتى حينه، ونوقشت معالجة وضع المواقع المنخفضة ومواقع تجمع مياه الأمطار ومعالجة الوضع الحالي للورش والمستودعات ومعارض السيارات، وكذلك وضع سوق المواشي والأعلاف والتأكيد على استكمال مشروع الصرف الصحي بالمحافظة، ومعالجة وضع منطقة شرق سد الهئية الملكية بينبع ( الحجر )، والعمل على تنظيف وصيانة عبارات تصريف السيول.

كما نوقش خلال الاجتماع موضوع الأحياء العشوائية ومناهل الرمال ومخاطر الآبار بكافة أنواعها، وتوفير مواقف لناقلات المواد الخطرة خارج الأحياء السكنية وتفعيل دور مسؤولي الأمن والسلامة في المصالح الحكومية، فيما تم مناقشة اقتراح مقدم من الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع يتضمن تفعيل دور الشراكة المجتمعية مع الشركات والمؤسسات والأندية

// انتهى //

15:07ت م

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ينبع 24جمادى الاولي 1440هـ الموافق 30يناير 2019م واسرأس محافظ ينبع رئيس اللجنة الفرعية للدفاع المدني بالمحافظة سعد بن مرزوق السحيمي اليوم , اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني السابع والعشرين، وذلك بصالة الاجتماعات بالمحافظة بحضور أعضاء اللجنة من الإدارات الحكومية والجهات الأمنية.وعُرض خلال الاجتماع نتائج الاجتماع السادس والعشرين للجنة الفرعية وتوصياته وما أنجز منها وما لم ينجز حتى حينه، ونوقشت معالجة وضع المواقع المنخفضة ومواقع تجمع مياه الأمطار ومعالجة الوضع الحالي للورش والمستودعات ومعارض السيارات، وكذلك وضع سوق المواشي والأعلاف والتأكيد على استكمال مشروع الصرف الصحي بالمحافظة، ومعالجة وضع منطقة شرق سد الهئية الملكية بينبع ( الحجر )، والعمل على تنظيف وصيانة عبارات تصريف السيول.كما نوقش خلال الاجتماع موضوع الأحياء العشوائية ومناهل الرمال ومخاطر الآبار بكافة أنواعها، وتوفير مواقف لناقلات المواد الخطرة خارج الأحياء السكنية وتفعيل دور مسؤولي الأمن والسلامة في المصالح الحكومية، فيما تم مناقشة اقتراح مقدم من الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع يتضمن تفعيل دور الشراكة المجتمعية مع الشركات والمؤسسات والأندية الرياضية والثقافية بما يسهم في تفعيل الدور الوقائي والتوعوي على مدار العام من خلال إقامة البرامج التوعوية والتثقيفية لكافة شرائح المجتمع المختلفة.// انتهى //15:07ت م0128

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