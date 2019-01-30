

نجران 24 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

أطلقت أمانة منطقة نجران ممثلة ببلدية محافظة خباش اليوم، حملة بعنوان "خباش بلا مخلفات" لرفع المخلفات والأنقاض بالمحافظة ،وذلك ضمن برنامج معالجة التشوه البصري الذي أطلقته الوزارة بمناطق المملكة، بحضور محافظ خباش طلال بن درزي العردان، ورئيس بلدية المحافظة المهندس يوسف حسن آل هتيله.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة، أن الحملة بدأت أعمالها من شرق المحافظة بمشاركة أكثر من 13 معدة ما بين شيولات وقلابات لرفع الأنقاض والمخلفات من الأحياء السكنية وإزالة العشوائيات،مؤكداَ أن البلدية تسعى من خلال حملتها لمعالجة التشوه البصري إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي والقضاء على الرمي العشوائي للأنقاض والمخلفات والتخلص منها بالطرق السلمية بما يسهم في الحفاظ على نظافة المحافظة.

//انتهى//

15:00ت م

0124



نجران 24 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسأطلقت أمانة منطقة نجران ممثلة ببلدية محافظة خباش اليوم، حملة بعنوان "خباش بلا مخلفات" لرفع المخلفات والأنقاض بالمحافظة ،وذلك ضمن برنامج معالجة التشوه البصري الذي أطلقته الوزارة بمناطق المملكة، بحضور محافظ خباش طلال بن درزي العردان، ورئيس بلدية المحافظة المهندس يوسف حسن آل هتيله.وأوضح رئيس بلدية المحافظة، أن الحملة بدأت أعمالها من شرق المحافظة بمشاركة أكثر من 13 معدة ما بين شيولات وقلابات لرفع الأنقاض والمخلفات من الأحياء السكنية وإزالة العشوائيات،مؤكداَ أن البلدية تسعى من خلال حملتها لمعالجة التشوه البصري إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي والقضاء على الرمي العشوائي للأنقاض والمخلفات والتخلص منها بالطرق السلمية بما يسهم في الحفاظ على نظافة المحافظة.//انتهى//15:00ت م0124

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية محافظة خباش بنجران تطلق حملة لمعالجة التشوه البصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.