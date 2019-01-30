السعودية اليوم / اختتام التصفيات المحلية لمسابقة القرآن الكريم بتعليم تبوك



تبوك 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة تبوك أمس، التصفية المحلية لمسابقة القرآن الكريم للطالبات والموظفات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، بحضور مساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك للشؤون التعليمية نجلاء بنت سليمان الشامان , وذلك بمقر مدارس تبوك العالمية.

وأوضحت رئيسة لجان مسابقات اللجنة العليا للوعي الفكري بتعليم تبوك شيمة الجهني, أن المسابقة هي إحدى مسابقات وزارة التعليم للقرآن الكريم و السنة النبوية والتي تقام تحت مظلة مركز الوعي الفكري في الوزارة وتنفذها اللجنة العليا للوعي الفكري في إدارات التعليم برئاسة مديري التعليم.

وبينت الجهني, أن عدد الطالبات المشاركات في التصفيات على مستوى منطقة تبوك بلغ 137 طالبة من تبوك ومحافظاتها، مثلنَ جميع مراحل التعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم وعدد (11) موظفة من المعلمات والإداريات بتعليم تبوك ، منوهة إلى أنه سيتم ترشيح خمس فائزات على مستوى إدارة التعليم في كل فرع من الأول إلى الخامس للمشاركة في التصفيات عن بعد، مشيرة إلى مشاركة ( 18 ) محكمة و (22 ) منظمة بالمسابقة .

// انتهى //

14:52ت م

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تبوك 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة تبوك أمس، التصفية المحلية لمسابقة القرآن الكريم للطالبات والموظفات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، بحضور مساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك للشؤون التعليمية نجلاء بنت سليمان الشامان , وذلك بمقر مدارس تبوك العالمية.وأوضحت رئيسة لجان مسابقات اللجنة العليا للوعي الفكري بتعليم تبوك شيمة الجهني, أن المسابقة هي إحدى مسابقات وزارة التعليم للقرآن الكريم و السنة النبوية والتي تقام تحت مظلة مركز الوعي الفكري في الوزارة وتنفذها اللجنة العليا للوعي الفكري في إدارات التعليم برئاسة مديري التعليم.وبينت الجهني, أن عدد الطالبات المشاركات في التصفيات على مستوى منطقة تبوك بلغ 137 طالبة من تبوك ومحافظاتها، مثلنَ جميع مراحل التعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم وعدد (11) موظفة من المعلمات والإداريات بتعليم تبوك ، منوهة إلى أنه سيتم ترشيح خمس فائزات على مستوى إدارة التعليم في كل فرع من الأول إلى الخامس للمشاركة في التصفيات عن بعد، مشيرة إلى مشاركة ( 18 ) محكمة و (22 ) منظمة بالمسابقة .// انتهى //14:52ت م0121

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