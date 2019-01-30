انت الان تتابع تفاصيل خبر البطالة تجتاح القطاع الطبي في السعودية وتخلف ألف طبيب عاطل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 30 يناير 2019 02:36 مساءً - كشفت تقارير هيئة التخصصات الصحية في السعودية، أن ما يقارب من ألف طبيب أسنان سعودي عاطل عن العمل، وأن هناك نحو 10 آلاف طبيب أجنبي في قطاع الصحة.

وقال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، أمام خريجي الدفعة 20 من هيئة التخصصات الطبية، إن تقارير هيئة التخصصات الصحية تشير إلى أن هناك أكثر من 5 آلاف طبيب أسنان سعودياً مصنفاً من قبل الهيئة على درجة طبيب أسنان عام، مقابل نحو 10 آلاف طبيباً غير سعودي، وأكثر من 3 آلاف طبيباً متخصصاً، نحو ألفين طبيباً منهم غير سعودي.

وبين الربيعة أن إجمالي أعداد العاطلين السعوديين عن العمل من حملة مؤهل البكالوريوس في طب الأسنان 951 طبيباً وطبيبة، فيما يقدر عدد العاطلين عن العمل من أطباء الأسنان المتخصصين 9 أطباء، وتعد الوزير السعودي بالقضاء على بطالة خريجي طب الأسنان.

وكان الربيعة أعلن سابقاً توصل وزارتي الصحة والعمل والتنمية الاجتماعية إلى اتفاق يقضي بمنع الاستقدام من الخارج في تخصص طب الأسنان، متوقعاً عدم الحاجة لاستقطاب أطباء أسنان خلال السنوات القليلة القادمة.

إذ وجدت الوزارة أن عدد الخريجين السعوديين في تخصص طب الأسنان كبير، وبالإمكان سد العجز بهم في هذا التخصص، وفقاً لما نشرت صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأكدت تقارير الهيئة العامة للتخصصات الصحية أن هناك 26 كلية طب أسنان، 18 منها حكومية و8 خاصة، ويتخرج منها ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف طبيب سنوياً، ويبلغ عدد ممارسي طب الأسنان في المملكة نحو 10 آلاف طبيب، لا يتجاوز عدد الأطباء السعوديين منهم 25%، أي نحو 2500 طبيب سعودي فقط.

وذكرت التقارير أن الهيئة تسعى لتقليل الأطباء غير السعوديين بنسبة 27.5% كل عام خلال السنوات القادمة، وأن لديها خطة لتوطين نحو 22 ألف وظيفة طبيب أسنان حتى عام 2027.

وأن هناك توجيهاً صادراً للجامعات وكليات طب الأسنان في الجامعات العريقة بتخصيص 50% من طاقتها الاستيعابية على مستوى درجة البكالوريوس واستبدالها بقبول أطباء في برامج الدراسات العليا.

وجدير بالذكر أن السلطات السعودية تسعى إلى "سعودة" الوظائف باستبدال العمالية الأجنبية بأخرى محلية وذلك ضمن سياسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لتطوير اقتصاد البلاد والقضاء على البطالة، ودفع السعوديين للعمل في مختلف الوظائف، وتوفير فرص العمل لهم.

لكن هذه السياسات دفعت إلى تسريع هجرة الكفاءات -التي تمثّل ثلث السكان في البلاد- بشكل جماعي، ما أثار قلق الشركات المحلية؛ لكونها ترى صعوبة في أن تستبدل بالوافدين مواطنين سعوديين.