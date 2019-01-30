انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية: مصرع 12 شخصاً وإنقاذ 271 آخرين جراء السيول والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 30 يناير 2019 02:36 مساءً - أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، مصرع 12 شخصاً، وإنقاذ 271 آخرين، في 4 أيام، جراء السيول.

ووفق بيان لـ"الدفاع المدني"، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، تم إنقاذ 271 شخصاً منذ الأحد الماضي وحتى صباح اليوم الأربعاء في عدة مناطق بالمملكة، جراء هطول الأمطار.

وأوضحت أن عدد الوفيات بلغ 12 حالة، ناتجة جميعها عن السيول، مشيرة إلى إجلاء 137 شخصاً من منطقة تبوك (شمال غرب).

ودعا البيان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الوجود بمواقع جريان السيول والأودية، أو الخروج للتنزه في المناطق المعرضة لتجمُّع الأمطار الغزيرة، وعدم السباحة بالمستنقعات المائية التي تشكلت بسبب الأمطار والسيول.

وشهد الخليج طقساً متقلباً خلال الفترة الماضية، نتجت عنه سيول أودت بحياة العشرات.