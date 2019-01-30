شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. تعرف على حالة الجو حتى نهاية الأسبوع والان مع التفاصيل

نشرت دائرة الأرصاد الجوية في تقريرها توقعاتها للحالة الجوية للأيام المقبلة.

وقالت الأرصاد إنه يطرأ ارتفاع قليل على الحرارة نهار الأربعاء، لتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تثير الغبار خاصة في المناطق الصحراوية.

وتكون السماء صافية ليلا، والأجواء باردة بوجه عام، الرياح غربية خفيفة السرعة.

وحذرت الأرصاد:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في المناطق الصحراوية.

- احتمال تشكل الصقيع بعد منتصف الليل فوق أجزاء من المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية.

أما يوم الخميس:

تكون الأجواء مستقرة بوجه عام، مع بقائها لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة.

ويحذر من احتمال تشكل الصقيع بعد منتصف الليل فوق أجزاء من المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية.

أما يوم الجمعة:

تبقى الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة.

وحذرت الأرصاد من :

- احتمال تشكل الصقيع بعد منتصف الليل فوق أجزاء من المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والغربية.

أما يوم السبت:

تستمر الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة.

ويحذر من احتمال تشكل الصقيع بعد منتصف الليل فوق أجزاء من المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية.