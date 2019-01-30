شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يستقبل سفيري الهند والصين والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير الإعلام تركي الشبانة، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة أحمد جاويد.

كما استقبل الوزير الشبانة ، سفير الصين لدى المملكة لي هواشين.

وجرى خلال الاستقبالين، بحث الموضوعات المشتركة في المجالات الإعلامية.