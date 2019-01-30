شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة يقدم أوراق اعتماده لرئيس غينيا والان نبدء بالتفاصيل



< Previous PageNext Page > قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا حسن بن ناصر الدخيل الله ، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة للرئيس ألفا كوندي.

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