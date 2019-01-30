شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يبحث الموضوعات المشتركة مع سفير لبنان والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم سفير لبنان لدى المملكة الدكتور فوزي كباره.

ونوه سموه بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات ، وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أعرب السفير الدكتور فوزي كباره عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة الشرقية، مشيداً بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص.