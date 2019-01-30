شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يفتتح مشروع «وسط العوامية» : «مصدر إشعاع للأهالي» والان نبدء بالتفاصيل

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ،صباح اليوم، مشروع تطوير وسط العوامية بمحافظة القطيف، والذي يعتبر من أهم المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها في المحافظة.

وكان في استقبال سموه لدى وصول لمقر المشروع امين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير ومحافظ محافظة القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان وكبار قيادات الأمانة والوجهاء والأعيان في محافظة القطيف وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وفور وصول سموه لمقر المشروع قام بقص الشريط إيذانا بافتتاح مشروع تطوير وسط العوامية ، بعد ذلك قام سموه بالتجول على اركان المشروع حيث استمع الى شرح موجز من قبل امين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير عن ابرز مقومات المشروع ومكوناته ومدة انجازه .

وقال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، "نحمد الله على نعمه الكثيرة، واني اليوم أكثر سعادة من اي شخص وأنا أفتتح مشروع تطوير وسط العوامية بعد عام كامل ، لقد تحول الحلم الى واقع بعد سنة كاملة وهذا المشروع يأتي بتوجيه من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ، حيث تم تكوين فريق عمل متكامل للمشروع ، من خلال تحويل منطقة عشوائية ومؤذية لأهل العوامية بشكل خاص ومحافظة القطيف بشكل عام والتي كانت تمثل خطر بيئي ومنطقة غير قابلة للعيش وتولد فيها بؤر فاسدة ، والآن ولله الحمد تم تحويلها لمنطقة حضارية تراثية تمتلك جميع المقومات .

واكد سموه على ان جميع ملاك العقارات تسلموا تعويضاتهم الكاملة عن عقاراتهم ، مشيرا سموه الى ان محافظة القطيف قامت بتسلم أوراق جميع ملاك العقارات وبدورهم استلموا تعويضاتهم .

وكشف سموه ان سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وجه باستضافة ملاك العقارات وهو ما تم بالفعل حيث تم استضافتهم طيلة فترة الصيف الماضي، لتبدأ بعدها امانة المنطقة الشرقية بمرحلة البناء ، حيث تشرفت قبل عام الا ستة أيام بوضع حجر الأساس والآن أتشرف بافتتاح هذا المشروع الذي حافظ على المكونات الأساسية لمشروع تطوير وسط العوامية مثل : المساجد والعيون المائية والأبراج والتي بقيت كما هي ، ووصف سموه الكريم مدة انجاز المشروع بـ"القياسية " ، والمشروع سيكون الان مصدر إشعاع بعد ان كان مصدر ازعاج لأهل العوامية .

من جانبه قال امين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير إن افتتاح مشروع وسط العوامية أحد المشاريع التنموية بالمنطقة برعاية سموكم الكريم ما هو إلا خطوة مهمة ستتبعها عدة خطوات بإذن الله لتحقيق التنمية الشاملة في محافظة القطيف ومدنها العريقة، ولتبقى محافظة القطيف مركز إشعاع ثقافي وحضاري ويبقى مجتمع محافظة القطيف كما كان وما زال دائما داعما لمسيرة التنمية والتطوير في المملكة، وتظل المنطقة الشرقية بقيادة سموكم الكريم سباقة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ وإن مشروع تطوير وسط العوامية لدلالة على ذلك.

وأضاف لا يفوتني في هذه المناسبة الا ان اتقدم بالثناء على الشركة المنفذة للمشروع لاستشعارهم أهمية هذا المشروع وإنجازه في وقته المحدد، حيث بلغ عدد الأيدي العاملة بالمشروع أكثر من 1200 عامل عملو ليلاً ونهاراً حتى تم إنجازه في حوالي 8 أشهر وتحقيق اعلى معدلات السلامة والجودة.

واضاف وفي الختام نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله ورعاه – وسيدي ولي عهده الأمين حفظه الله بمناسبة افتتاح مشروع وسط العوامية سائلين المولى عز وجل ان يديم علينا نعمة الامن والامان .

بعد ذلك قام امين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بتسليم صاحب السمو الملكي امير المنطقة الشرقية الامير سعود بن نايف هدية تذكارية مقدمة من امانة المنطقة الشرقية بهذه المناسبة ، فيما تسلم سموه الكريم هدية مماثلة مقدمة من أهالي العوامية ، كما تسلم سموه الكريم هدية اخرى تذكارية مقدمة من مجموعة التراث بمحافظة القطيف .