شكرا لقرائتكم بدر حولته جهة العمل إلى نظام ساند فهل يتأثر دعم حساب المواطن ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كشف حساب متابعات الخليج 365 عن الإجراءات التي تحدث حال حدوث تغير في بيانات المستفيدين خاصة فيما يتعلق بالدخل الشهري.

وتلقت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 سؤالاً من متابعات الخليج 365 “بدر” قال فيه : حولتني جهة عملي إلى برنامج ساند ، ما هو العمل الآن؟

وردت بالقول: في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك ، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك والتعديل على البيانات ليتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى.

وأضافت أنه لا بد من الإفصاح عن دخل ساند واختيار نوع الدخل ” غير ذلك ” ومصدر الدخل “مخصص من برنامج ساند “.

والمعروف أن نظام ساند هو من نظام من أنظمة التكافل الاجتماعي من إصدار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويهدف هذا النظام إلى التأمين ضد التعطل عن العمل، وهو يهدف إلى حماية المشتركين الذين فقدوا وظائفهم لظروف خارجة عن إرادتهم فقط ، وهو يساعد الموظف في الفترة بعد تركه العمل مجبرًا والفترة التي يجد بها عمل آخر.

من جهة أخرى أعلن حساب متابعات الخليج 365 صدور نتائج الأهلية للدورة الخامسة عشرة (لشهر فبراير)، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: هنا .



وكان حساب متابعات الخليج 365 قد أوضح في وقت سابق أن مصادر الدخل المفصح عنها تشمل الراتب والنشاط التجاري والمصادر الأخرى.

ولفت إلى أن الراتب يقصد به المرتب الوظيفي سواء من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو العسكري أو القطاع غير الربحي.

وأشار إلى أنه يتم إضافة إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات ودون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التقاعد، التأمينات” دون الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

يأتي ذلك فيما تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب متابعات الخليج 365 عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا) للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم العاشر من شهر مارس القادم، ويستمر التسجيل فيها حتى يوم العاشر من شهر فبراير موعد إيداع الدفعة الـ15.

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 بإدخال: “رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.



مختارات هنا رابط نتائج الأهلية للدورة الـ15 في حساب متابعات الخليج 365



تنبيه مهم من حساب متابعات الخليج 365 حول وقف صرف بدل غلاء المعيشة مختارات

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