التخصصات الصحية تعتمد طوارئ مستشفى الخميس مركزاً تدريبياً لزمالة الهيئة

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جدة - خالد شويل - اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحيّة قسم طوارئ الأطفال بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال كمركز تدريبي لزمالة الهيئة والبرنامج لمدة سنتين يتخرج منها الطبيب كاستشاري في التخصص . وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز آل شايع أن البرنامج يضم طبيبين سنوياً ويدعم مسيرة الرعاية الصحية بالمنطقة وخطط الوزارة في تحقيق رؤيتها في هذا المجال. ويعد هذا الإنجاز ثمرة جهود الإدارة في توفير المتطلبات الأساسية حسب المعايير المعتمدة من الهيئة للتدريب .

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