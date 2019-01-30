شكرا لقرائتكم بتكلفة 8.5 مليون ريال.. أمير الشمالية يضع حجر أساس الوحدة البيطرية النموذجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وضع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, حجر الأساس لوحدة بيطرية نموذجية في المنطقة .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله موقع المشروع, مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد بن معيض الحسني وعدد من المسؤولين .

وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية ضرورة دعم الثروة الحيوانية، كونها ثروة اقتصادية تعد من روافد الأمن الغذائي للمملكة، موجهاً سموه بتطوير الأفكار الاستثمارية المرتبطة بصناعة الثروة الحيوانية .

وأشار سموه إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من اهتمام كبير للأمن الغذائي وبالثروة الحيوانية, متطلعاً أن يسهم المشروع الذي سيبدأ العمل فيه خلال 12 شهراً للإشراف على برامج مكافحة الأمراض الحيوانية وتنفيذها بالتنسيق مع إدارات قطاع الثروة الحيوانية وتنفيذ البرامج الوقائية لمكافحة الأمراض، وفقًا للسياسات والإجراءات المعتمَدة، وكذلك تأمين المستلزمات البيطرية اللازمة لممارسة الأعمال البيطرية وعمليات التشخيص البيطري وتنفيذ البرامج الوقائية لمكافحة الأمراض الوبائية ومتابعة آلية تنفيذها، بالإضافة لتشجيع الاستثمار في تقديم الخدمات البيطرية .

وتستهدف الوحدة البيطرية النموذجية الواقعة بالقرب من سوق الماشية 10 كلم جنوب مدينة عرعر بمساحة 1320م 2 وبتكلفة اجمالية تبلغ 8 مليون ونصف ريال، لتوفير جميع الخدمات البيطرية لمربي الثروة الحيوانية، وكذلك تنفيذ خطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتطبيق آليات الأمن الحيوي بالإضافة لبرامج التوعية والتثقيف لمربي الثروة الحيوانية لرفع إنتاجيتهم وحماية الإنسان من خطر الأمراض المشتركة.



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