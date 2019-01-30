- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم إخلاء 16 معتمرا احتجزت المياه مركبتهم في تيماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - نجحت فرق الدفاع المدني في تيماء في فك احتجاز 16 معتمرا من الجنسية العربية بعدما احتجزت المياه حافلتهم.
وقال الدفاع المدني في بيان له : باشر مدني تيماء احتجاز حافلة ركاب للمعتمرين داخل تجمع مياه على طريق العسافية، تم إخلاء 16 راكباً من الجنسية العربية، وهم بصحة جيدة ولله الحمد.
مختارات
- هنا رابط نتائج الأهلية للدورة الـ15 في حساب متابعات الخليج 365
-
- تنبيه مهم من حساب متابعات الخليج 365 حول وقف صرف بدل غلاء المعيشة
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
كانت هذه تفاصيل خبر إخلاء 16 معتمرا احتجزت المياه مركبتهم في تيماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.