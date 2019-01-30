شكرا لقرائتكم إخلاء 16 معتمرا احتجزت المياه مركبتهم في تيماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نجحت فرق الدفاع المدني في تيماء في فك احتجاز 16 معتمرا من الجنسية العربية بعدما احتجزت المياه حافلتهم.

وقال الدفاع المدني في بيان له : باشر مدني تيماء احتجاز حافلة ركاب للمعتمرين داخل تجمع مياه على طريق العسافية، تم إخلاء 16 راكباً من الجنسية العربية، وهم بصحة جيدة ولله الحمد.



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