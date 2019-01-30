شكرا لقرائتكم إيداع الدعم بعد 10 أيام.. حساب المواطن يُعرِّف الراتب التقاعدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 مفهوم الراتب التقاعدي في البرنامج، مشيرًا إلى أنه المبلغ الذي يتقاضاه متابعات الخليج 365 بشكل شهري بعد انتهاء فترة سنوات الخدمة سواء من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو العسكري.

ويوم أمس، أعلن حساب متابعات الخليج 365 صدور نتائج الأهلية للدورة الخامسة عشرة (لشهر فبراير)، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: هنا

وكان حساب متابعات الخليج 365 قد أوضح في وقت سابق أن مصادر الدخل المفصح عنها تشمل الراتب والنشاط التجاري والمصادر الأخرى.

ولفت إلى أن الراتب يقصد به المرتب الوظيفي سواء من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو العسكري أو القطاع غير الربحي.

وأشار إلى أنه يتم إضافة إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات ودون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التقاعد، التأمينات” دون الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

ويعتمد حساب متابعات الخليج 365 على بيانات الدخل التي يقدمها المستفيدون عند التسجيل في البرنامج، لكنه يقارنها بتلك الموجودة لدى الجهات الحكومية والرسمية وفي حال اختلاف البيانات المقدمة من متابعات الخليج 365 عن تلك المسجلة لدى الجهات الرسمية يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

يأتي ذلك فيما تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب متابعات الخليج 365 عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا) للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم العاشر من شهر مارس القادم أي بعد 10 أيام، فيما يستمر التسجيل فيها حتى يوم العاشر من شهر فبراير موعد إيداع الدفعة الـ15.



مختارات هنا رابط نتائج الأهلية للدورة الـ15 في حساب متابعات الخليج 365



تنبيه مهم من حساب متابعات الخليج 365 حول وقف صرف بدل غلاء المعيشة مختارات

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