شكرا لقرائتكم الأعلى للقضاء يعقد اللقاء الدوري لرؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - يعقد المجلس الأعلى للقضاء بمقره بالرياض صباح يوم غدٍ الخميس اللقاء الدوري لأصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة وذلك تحت رعاية وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

وأوضح فضيلة الأمين العام للمجلس الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد أن اللقاء يأتي في إطار توجيهات رئيس المجلس لدعم العمل القضائي بمحاكم الاستئناف وتلمس الاحتياجات وتلبيتها والاستماع إلى رؤى واقتراحات رؤساء المحاكم.

وأضاف الدكتور الفهيد أن اللقاء برؤساء المحاكم سيبحث تفعيل قضاء الاستئناف, ومهام وصلاحيات رؤساء المحاكم ودور محاكم الاستئناف الرقابي.

وفي ختام تصريحه، أشاد الدكتور الفهيد بالدعم الذي يحظى به المرفق العدلي من قبل مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

الجدير بالذكر أن عدد قضاة الاستئناف يتجاوز 350 قاضيًا موزعين على محاكم الاستئناف الـ 15 في مناطق المملكة.



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