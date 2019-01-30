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شكرا لقرائتكم حظر صيد الروبيان في الخليج العربي حتى 31 يوليو 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة حظر صيد الروبيان في الخليج العربي بداية من يوم 1 فبراير 2019م إلى 31 يوليو 2019م.
وأكدت الوزارة أن الصيد في موسم الحظر يعد مخالفة تستوجب العقوبة والغرامة المالية حسب اللائحة التنفيذية لنظام الصيد.
وأوضحت أن سبب الحظر هو إعطاء فرصة لتكاثر الروبيان، والحد من استنزافه بالصيد الجائر، وأيضاً المحافظة على مخزونه الاستراتيجي.
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