الان تتابع عاجل.. ‏أمير الشرقية يفتتح مشروع تطوير وسط العوامية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل “سامسونج” تعترف: قلدنا هاتفا رائدا لشركة صينية ناشئة في “جالاكسي إم 10 و20” «ثغرة خطيرة» على أجهزة أبل تتيح التنصت على الآخرين عودة فيسبوك وإنستغرام للعمل بعد تعطل جزئي واشنطن تتهم هواوي الصينية بانتهاك العقوبات على إيران

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. ‏أمير الشرقية يفتتح مشروع تطوير وسط العوامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.