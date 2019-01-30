الان تتابع إيداع فروقات العلاوة السنوية في حسابات منسوبي “تعليم الطائف” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبدالله العازمي: أودعت الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اليوم، فروقات العلاوة السنوية لشهر يناير ٢٠١٩ في حسابات منسوبيها (بنين وبنات). من جانبه، قدم المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال اللهيبي، شكره وتقديره لمنسوبي الشؤون الادارية والمالية والموارد البشرية على سرعة الإنجاز في ايداع فروقات العلاوة السنوية.

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