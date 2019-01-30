«الأعلى للقضاء» يبحث تفعيل قضاء الاستئناف والدور الرقابي للمحاكم وصلاحيات رؤسائها

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) برعاية وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، يعقد المجلس الأعلى للقضاء غداً (الخميس) اللقاء الدوري لأصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة. برعاية وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، يعقد المجلس الأعلى للقضاء غداً (الخميس) اللقاء الدوري لأصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة. وأوضح الأمين العام للمجلس فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد أن اللقاء يأتي في إطار توجيهات رئيس المجلس لدعم العمل القضائي بمحاكم الاستئناف وتلمس الحاجات وتلبيتها والاستماع إلى رؤى واقتراحات رؤساء المحاكم. وأضاف الدكتور الفهيد أن اللقاء برؤساء المحاكم سيبحث تفعيل قضاء الاستئناف، ومهمات وصلاحيات رؤساء المحاكم ودور محاكم الاستئناف الرقابي. وأشاد الدكتور الفهيد بالدعم الذي يحظى به المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد. يذكر أن عدد قضاة الاستئناف يتجاوز 350 قاضياً موزعين على محاكم الاستئناف الخمس عشرة في مناطق المملكة.



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