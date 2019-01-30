شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: طرح فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص لتقنية تبريد المناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ضمن مشاركتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) طرحت الشركة السعودية للكهرباء فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص، لتبريد المناطق، باستخدام الوسائل المتجددة والحديثة في التبريد واستخدام الطاقة الضائعة وغير المستغلة فيها؛ للحد من استهلاك الطاقة في التبريد واستخدام الوسائل المتجددة والحديثة في إنتاجها.

ومن المتوقع أن يوفر استخدام هذه التقنية 20% من استهلاك المنشآت للكهرباء، كما أنه لا بد أن يتجاوز احتياج الطلب على التبريد 15.000 طن من التبريد، كي يُصبح نظام تبريد المناطق في أي مشروع مُجدياً اقتصادياً أكثر من أنظمة التبريد التقليدية.

ويشمل الاستثمار في هذه التقنية، ثلاثة أنواع من الأنشطة، وهي: تشغيل محطة المبرد، وتشغيل شبكة تبريد المناطق، وتوريد وبيع خدمات تبريد المناطق للمستهلك النهائي.