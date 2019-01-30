شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك: إنقاذ 16 معتمراً احتجزتهم السيول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك) تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة تبوك من إنقاذ 16 معتمراً حاصرتهم السيول على طريق الهوج العسافية (135كم) عن محافظة تيماء. وقال المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، أنه فور تلقي البلاغ جرى انتقال الفرق اللازمة لموقع الحالة، وعند الوصول إتضح أن الحالة عباره عن احتجاز حافلة تقل 16 معتمراً من الجنسية العربيه اغلبهم من كبار السن ونساء وأطفال، وكانت الحافلة محتجزة داخل تجمع مياه ناتجة من الأمطار التي شهدتها المنطقة في الأيام الماضية، مشيراً أنه تمت مباشرة أعمال الإنقاذ وجميعهم بصحة جيدة.



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