شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتسلّم رسالة من رئيس جمهورية أذربيجان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تسلّم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة من الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، وزير العدل بجمهورية أذربيجان فكرت محمدوف، خلال استقبال الملك سلمان له اليوم (الأربعاء) في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

ونقل الوزير فكرت محمدوف لخادم الحرمين الشريفين، تحيات رئيس جمهورية أذربيجان، فيما أبدى خادم الحرمين تحياته لعلييف.

حضر الاستقبال، وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضر من الجانب الأذربيجاني، رئيس المحكمة العليا رامز رضايف، وسفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف.