شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني»: إنقاذ وإخلاء وإيواء 562 شخصاً خلال أسبوع جراء الأمطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)

أوضح المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني، أن مراكز القيادة والتوجيه بمديريات الدفاع المدني بالمناطق أنقذت منذ يوم الأحد الماضي 1440/5/21 وحتى صباح اليوم (الأربعاء) الموافق 1440/5/24، (271) شخصاً منهم (21) في منطقة مكة المكرمة، وفي المدينة المنورة (52)، وفي تبوك (140)، وفي الجوف (32)، وفي الحدود الشمالية (26) شخصاً جراء الأمطار التي هطلت على تلك المناطق.

وأفاد المركز بأن الجزء الأكبر من عمليات الإنقاذ كان بمنطقة تبوك، بينما بلغ عدد الوفيات (12) حالة، في منطقة تبوك (10) حالات، وحالة واحدة في المدينة المنورة، وحالة واحدة في الحدود الشمالية، مشيراً إلى أن جميع حالات الوفاة ناتجة بسبب اجتراف السيول.

وبين أنه تم إخلاء (137) شخصا في منطقة تبوك وإيواء (154) شخصاً كان الجزء الأكبر في منطقة تبوك.

وفي ما يتعلق بالخسائر الناجمة عن حوادث الأمطار والسيول، أفاد بيان الدفاع المدني بأنه تم تشكيل لجان لحصر أضرار الأمطار في عدد من المناطق المتضررة.

وأهاب المركز الإعلامي بالمواطنين والمقيمين، أخذ الحيطة والحذر وعدم الوجود في مواقع جريان السيول والأودية أو الخروج للنزهات البرية في مجاري الأودية والسيول والابتعاد عن المناطق المعرضة لتجمع الأمطار الغزيرة وعدم السباحة في المستنقعات المائية التي تشكلت بسبب الأمطار والسيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وكذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم متمنياً السلامة للجميع.