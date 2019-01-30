، 6 نصائح للتغلب على الجوع في "ليل الشتاء الطويل" ،

محمد بن مسعود - الدمام - خطوات بسيطة قد تحفظ صحتك وتقيك الأمراض

يعتبر فصل الشتاء وما يحتويه من تقلبات الطقس، والشعور بالبرودة الشديدة؛ خاصة خلال فترات الليل، عاملاً أساسياً في زيادة الرغبة في تناول الطعام، وهذا يتسبب في زيادة الوزن بشكل كبير.

ونقل موقع "verywellmind" طرق ونصائح الخبراء للتخلص من هذه المشكلة كالتالي:

اضطراب

كن صادقاً مع نفسك حول مدى عمق مشاكلك مع الطعام إذا أصبح الإفراط في تناول الطعام طريقة حياة؛ فقد يكون لديك اضطراب في الأكل يتطلب مساعدة مهنية للتغلب عليه.

أدوية

هناك بعض الأدوية التي يمكن أن تحفز الشهية أو وجود مشاكل في السكر، ويجب الذهاب للطبيب للاطمئنان.

محفزات

هناك بعض المحفزات العاطفية على الإفراط في تناول الطعام؛ كالشعور بالفرح أو الحزن؛ لذا يجب عليك أن تسأل نفسك.

الرياضة

تحفز التمرينات المواد الكيميائية التي تُشعرك بالراحة والتي تدعى الأندورفين، وتحسن حالتك المزاجية، وتقلل من تناولك للطعام.

الماء

شرب كوب من الماء مفيد؛ إذ أحياناً يخلط جسمنا شعور الجفاف بالجوع.

الطعام الصحي

إذا كنت جائعاً تناول الطعام، ولكن تناول الطعام بشكل جيد؛ أي الأطعمة الصحية وابتعد عن الأطعمة المليئة بالدهون.