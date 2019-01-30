، السودان .. أنباء عن اعتقال مريم الصادق المهدي ،

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اعتقلت سلطات الأمن السودانية، مريم الصادق المهدي؛ نائبة رئيس حزب الأمة القومي.
وأعلنت الصفحة الرسمية للحزب على موقع "تويتر"، خبر الاعتقال.
ووفق "سبوتنيك"، قال الحزب إن "قوة من خمسة أفراد تابعة لجهاز الأمن تهجمت على منزل الحبيبة مريم الصادق؛ نائبة رئيس حزب الأمة القومي (بالصافية - بحري)، وروّعت بناتها وولديها.. اقتحموا المنزل بلا استئذان ودخلوا غرف نوم البنات، وكانوا مصرين على أنها موجودة وهي خارج المنزل".
وأمس، قرّر السودان الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الأحداث والاحتجاجات الأخيرة التي عمّت البلاد.
وجاء في بيان لوزارة الإعلام السودانية، أمس الثلاثاء: "السيد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني يصدر قراراً بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة".
ويشهد السودان احتجاجات دامية منذ 19 ديسمبر عقب قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف.
والتظاهرات التي تحولت بسرعة إلى احتجاجات ضد حكم الرئيس عمر البشير؛ المستمر منذ ثلاثة عقود، أدّت إلى مقتل 26 شخصاً حتى الآن، بحسب مسؤولين.. وتقول منظمة العفو الدولية، إن عدد القتلى تجاوز 40.
السودان .. أنباء عن اعتقال مريم الصادق المهديصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-30
اعتقلت سلطات الأمن السودانية، مريم الصادق المهدي؛ نائبة رئيس حزب الأمة القومي.
وأعلنت الصفحة الرسمية للحزب على موقع "تويتر"، خبر الاعتقال.
ووفق "سبوتنيك"، قال الحزب إن "قوة من خمسة أفراد تابعة لجهاز الأمن تهجمت على منزل الحبيبة مريم الصادق؛ نائبة رئيس حزب الأمة القومي (بالصافية - بحري)، وروّعت بناتها وولديها.. اقتحموا المنزل بلا استئذان ودخلوا غرف نوم البنات، وكانوا مصرين على أنها موجودة وهي خارج المنزل".
وأمس، قرّر السودان الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الأحداث والاحتجاجات الأخيرة التي عمّت البلاد.
وجاء في بيان لوزارة الإعلام السودانية، أمس الثلاثاء: "السيد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني يصدر قراراً بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة".
ويشهد السودان احتجاجات دامية منذ 19 ديسمبر عقب قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف.
والتظاهرات التي تحولت بسرعة إلى احتجاجات ضد حكم الرئيس عمر البشير؛ المستمر منذ ثلاثة عقود، أدّت إلى مقتل 26 شخصاً حتى الآن، بحسب مسؤولين.. وتقول منظمة العفو الدولية، إن عدد القتلى تجاوز 40.
30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440
01:52 PM
عقب 24 ساعة من الإفراج عن جميع المعتقلين
اعتقلت سلطات الأمن السودانية، مريم الصادق المهدي؛ نائبة رئيس حزب الأمة القومي.
وأعلنت الصفحة الرسمية للحزب على موقع "تويتر"، خبر الاعتقال.
ووفق "سبوتنيك"، قال الحزب إن "قوة من خمسة أفراد تابعة لجهاز الأمن تهجمت على منزل الحبيبة مريم الصادق؛ نائبة رئيس حزب الأمة القومي (بالصافية - بحري)، وروّعت بناتها وولديها.. اقتحموا المنزل بلا استئذان ودخلوا غرف نوم البنات، وكانوا مصرين على أنها موجودة وهي خارج المنزل".
وأمس، قرّر السودان الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الأحداث والاحتجاجات الأخيرة التي عمّت البلاد.
وجاء في بيان لوزارة الإعلام السودانية، أمس الثلاثاء: "السيد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني يصدر قراراً بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة".
ويشهد السودان احتجاجات دامية منذ 19 ديسمبر عقب قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف.
والتظاهرات التي تحولت بسرعة إلى احتجاجات ضد حكم الرئيس عمر البشير؛ المستمر منذ ثلاثة عقود، أدّت إلى مقتل 26 شخصاً حتى الآن، بحسب مسؤولين.. وتقول منظمة العفو الدولية، إن عدد القتلى تجاوز 40.
، السودان .. أنباء عن اعتقال مريم الصادق المهدي ،
المصدر : الخليج 365
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