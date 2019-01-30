، فيصل بن خالد يضع حجر الأساس لوحدة بيطرية نموذجية في "الشمالية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أمير المنطقة أكد أن الثروة الحيوانية تُعد من روافد الأمن الغذائي للمملكة

وضع أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، حجر الأساس لوحدة بيطرية نموذجية في المنطقة.

وكان في استقباله لدى وصوله موقع المشروع، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد بن معيض الحسني وعدد من المسؤولين.

وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية، ضرورة دعم الثروة الحيوانية؛ باعتبارها ثروة اقتصادية تعد من روافد الأمن الغذائي للمملكة؛ موجهاً بتطوير الأفكار الاستثمارية المرتبطة بصناعة الثروة الحيوانية.

وأشار إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، من اهتمام كبير للأمن الغذائي وبالثروة الحيوانية.

وتطلع الأمير "فيصل" إلى أن يسهم المشروع الذي سيبدأ العمل فيه خلال 12 شهراً، للإشراف على برامج مكافحة الأمراض الحيوانية وتنفيذها بالتنسيق مع إدارات قطاع الثروة الحيوانية وتنفيذ البرامج الوقائية لمكافحة الأمراض؛ وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة، وكذلك تأمين المستلزمات البيطرية اللازمة لممارسة الأعمال البيطرية وعمليات التشخيص البيطري، وتنفيذ البرامج الوقائية لمكافحة الأمراض الوبائية، ومتابعة آلية تنفيذها، بالإضافة لتشجيع الاستثمار في تقديم الخدمات البيطرية.

وتستهدف الوحدة البيطرية النموذجية الواقعة بالقرب من سوق الماشية 10كم جنوب مدينة عرعر بمساحة 1320م2 وبتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 ملايين ريال، لتوفير جميع الخدمات البيطرية لمربي الثروة الحيوانية، وكذلك تنفيذ خطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتطبيق آليات الأمن الحيوي، بالإضافة لبرامج التوعية والتثقيف لمربي الثروة الحيوانية؛ بغرض رفع إنتاجيتهم وحماية الإنسان من خطر الأمراض المشتركة.