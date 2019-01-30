، "روحاني" يعترف: نواجه أصعب أزمة منذ 40 عاماً ،

- 1/2
- 2/2
اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني؛ اليوم الأربعاء، أن بلاده تواجه أصعب وضع اقتصادي منذ 40 عاماً، وأن الحكومة ليست هي المسؤولة عن ذلك؛ بل الولايات المتحدة.
وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ العام الماضي من اتفاق نووي دولي مبرم مع إيران، وأعاد فرض العقوبات عليها.
وينظم العمال، ومنهم سائقو الشاحنات والمزارعون والتجار، احتجاجات متفرقة على الصعوبات الاقتصادية؛ ما أدّى في بعض الأحيان إلى مواجهات مع قوات الأمن.
ونقلت "رويترز" عن الموقع الإلكتروني الرسمي للرئيس عن روحاني؛ قوله "اليوم تواجه البلاد أكبر ضغط وأزمة اقتصادية منذ 40 عاماً".
وأضاف: "اليوم مشكلاتنا سببها الأساسي هو الضغط من أميركا وأتباعها.. ولا يتعين إلقاء اللوم على الحكومة التي تقوم بواجبها أو على النظام الإسلامي".
وتحدث روحاني؛ عند ضريح الخميني؛ مؤسِّس "الجمهورية الإسلامية"، في إطار بدء الاحتفالات بمرور 40 عاماً على تأسيسها يوم 11 فبراير.
وتذبذبت قيمة الريال الإيراني في الأشهر الأخيرة؛ ما جعل من الصعب على المواطن العادي تلبية احتياجاته، مما تسبّب في موجات احتجاجية عديدة ضدّ النظام.
"روحاني" يعترف: نواجه أصعب أزمة منذ 40 عاماًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-30
اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني؛ اليوم الأربعاء، أن بلاده تواجه أصعب وضع اقتصادي منذ 40 عاماً، وأن الحكومة ليست هي المسؤولة عن ذلك؛ بل الولايات المتحدة.
وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ العام الماضي من اتفاق نووي دولي مبرم مع إيران، وأعاد فرض العقوبات عليها.
وينظم العمال، ومنهم سائقو الشاحنات والمزارعون والتجار، احتجاجات متفرقة على الصعوبات الاقتصادية؛ ما أدّى في بعض الأحيان إلى مواجهات مع قوات الأمن.
ونقلت "رويترز" عن الموقع الإلكتروني الرسمي للرئيس عن روحاني؛ قوله "اليوم تواجه البلاد أكبر ضغط وأزمة اقتصادية منذ 40 عاماً".
وأضاف: "اليوم مشكلاتنا سببها الأساسي هو الضغط من أميركا وأتباعها.. ولا يتعين إلقاء اللوم على الحكومة التي تقوم بواجبها أو على النظام الإسلامي".
وتحدث روحاني؛ عند ضريح الخميني؛ مؤسِّس "الجمهورية الإسلامية"، في إطار بدء الاحتفالات بمرور 40 عاماً على تأسيسها يوم 11 فبراير.
وتذبذبت قيمة الريال الإيراني في الأشهر الأخيرة؛ ما جعل من الصعب على المواطن العادي تلبية احتياجاته، مما تسبّب في موجات احتجاجية عديدة ضدّ النظام.
30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440
01:21 PM
لم ينس أن يتهم الولايات المتحدة بالتسبُّب في الأمر
اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني؛ اليوم الأربعاء، أن بلاده تواجه أصعب وضع اقتصادي منذ 40 عاماً، وأن الحكومة ليست هي المسؤولة عن ذلك؛ بل الولايات المتحدة.
وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ العام الماضي من اتفاق نووي دولي مبرم مع إيران، وأعاد فرض العقوبات عليها.
وينظم العمال، ومنهم سائقو الشاحنات والمزارعون والتجار، احتجاجات متفرقة على الصعوبات الاقتصادية؛ ما أدّى في بعض الأحيان إلى مواجهات مع قوات الأمن.
ونقلت "رويترز" عن الموقع الإلكتروني الرسمي للرئيس عن روحاني؛ قوله "اليوم تواجه البلاد أكبر ضغط وأزمة اقتصادية منذ 40 عاماً".
وأضاف: "اليوم مشكلاتنا سببها الأساسي هو الضغط من أميركا وأتباعها.. ولا يتعين إلقاء اللوم على الحكومة التي تقوم بواجبها أو على النظام الإسلامي".
وتحدث روحاني؛ عند ضريح الخميني؛ مؤسِّس "الجمهورية الإسلامية"، في إطار بدء الاحتفالات بمرور 40 عاماً على تأسيسها يوم 11 فبراير.
وتذبذبت قيمة الريال الإيراني في الأشهر الأخيرة؛ ما جعل من الصعب على المواطن العادي تلبية احتياجاته، مما تسبّب في موجات احتجاجية عديدة ضدّ النظام.
، "روحاني" يعترف: نواجه أصعب أزمة منذ 40 عاماً ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "روحاني" يعترف: نواجه أصعب أزمة منذ 40 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.