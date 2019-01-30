، "روحاني" يعترف: نواجه أصعب أزمة منذ 40 عاماً ،

محمد بن مسعود - الدمام - لم ينس أن يتهم الولايات المتحدة بالتسبُّب في الأمر

اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني؛ اليوم الأربعاء، أن بلاده تواجه أصعب وضع اقتصادي منذ 40 عاماً، وأن الحكومة ليست هي المسؤولة عن ذلك؛ بل الولايات المتحدة.

وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ العام الماضي من اتفاق نووي دولي مبرم مع إيران، وأعاد فرض العقوبات عليها.

وينظم العمال، ومنهم سائقو الشاحنات والمزارعون والتجار، احتجاجات متفرقة على الصعوبات الاقتصادية؛ ما أدّى في بعض الأحيان إلى مواجهات مع قوات الأمن.

ونقلت "رويترز" عن الموقع الإلكتروني الرسمي للرئيس عن روحاني؛ قوله "اليوم تواجه البلاد أكبر ضغط وأزمة اقتصادية منذ 40 عاماً".

وأضاف: "اليوم مشكلاتنا سببها الأساسي هو الضغط من أميركا وأتباعها.. ولا يتعين إلقاء اللوم على الحكومة التي تقوم بواجبها أو على النظام الإسلامي".

وتحدث روحاني؛ عند ضريح الخميني؛ مؤسِّس "الجمهورية الإسلامية"، في إطار بدء الاحتفالات بمرور 40 عاماً على تأسيسها يوم 11 فبراير.

وتذبذبت قيمة الريال الإيراني في الأشهر الأخيرة؛ ما جعل من الصعب على المواطن العادي تلبية احتياجاته، مما تسبّب في موجات احتجاجية عديدة ضدّ النظام.