، إسعافات أولية بسيطة في حال تعرّض الطفل للاختناق.. تعرّف عليها ،

محمد بن مسعود - الدمام - اللهاث وعدم القدرة على التنفس والبكاء والزرقة.. عوامل تدفعك للتدخل

بما أن العناية بالطفل الرضيع من أهم الأشياء التي تقوم الأمهات بفعلها، للحفاظ على صحته وتجنب تعرضه لأي مشاكل؛ فبالطبع هناك العديد من النصائح التي تُقَدَّم من قِبَل المقربين لك للحفاظ على الطفل، بعضها صحي وبعضها غير صحي.

في الأسطر القادمة نقلت صحيفة اليوم السابع القاهرية عن موقع "whattoexpect"، أفضل الإسعافات الأولية التي تساعد في إنقاذ طفلك عند التعرض للاختناق.

كيف يحدث الاختناق لدى الطفل؟

يحدث ذلك عندما يحاول الطفل ابتلاع قطعة من الطعام أو جسم صغير كعملة معدنية أو لعبة صغيرة، وبدلاً من الذهاب بسلاسة إلى أسفل المريء؛ ينحشر الجسم في القصبة الهوائية، ويمنع الهواء من التدفق داخل وخارج الرئتين، وهنا يحدث الاختناق الشديد.

وأوضح التقرير بعض علامات الاختناق للطفل؛ ومنها اللهاث، وعدم القدرة على التنفس، والكلام والبكاء، والزرقة على الجلد.

ماذا تفعل عندما يعاني طفلك من الاختناق؟

أشار التقرير إلى بعض الحيل التي يجب عليك القيام بها، ومنها:

- إذا رأيت طفلك يختنق لكنه يستطيع السعال أو البكاء؛ فهذا يعني أن القصبة الهوائية مسدودة جزئياً، وفي هذه الحالة من الأفضل أن تنتظر؛ فقد يؤدي التداخل إلى جعل الأمور أكثر سوءاً، والأرجح أن يتمكن طفلك الصغير من إخراج هذا الشيء بعد فترة سعال قصيرة.

- أما إذا رأيت طفلك مصاباً بالاختناق وهو غير قادر على السعال أو التنفس؛ فعليك الضغط على البطن والخبط على الظهر بهدوء حتى خروج الشيء الصلب.