، "تعليم القنفذة" تسلّم أكثر من 1.7 مليون ريال إعانة تكافل للطلبة المحتاجين ،

محمد بن مسعود - الدمام - شملت قرابة 3405 طلاب وطالبات يدرسون بـ 365 مدرسة حكومية

أنهت إدارة التعليم بمحافظة القنفذة، ممثلة في لجان "تكافل" المدرسية، تسليم مبالغ إعانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي المقدمة من مؤسسة تكافل الخيرية.

وبيّن مشرف "تكافل" بلغيث الرفيدي؛ أن إعانة الفصل الدراسي الثاني، شملت قرابة 3405 طلاب وطالبات يدرسون بـ 365 مدرسة حكومية، بمبلغ إجمالي 1702500 ريال.

وأضاف الرفيدي؛ يمثل هذا الدعم الدفعة الثانية من الإعانة السنوية لبرنامج تكافل للعام الدراسي الحالي التي تقدمها مؤسسة تكافل بداية كل فصل دراسي للطلبة المحتاجين بدعم سخي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله.

من جهتها، بيّنت مشرفة "تكافل" فاطمة المنتشري؛ أن الإعانة المالية التي تصل للطلبة المستفيدين عن طريق المدارس، وتشمل ثلاثة احتياجات رئيسة "وجبتي- كسوتي- حقيبتي"، بما يضمن استمرار وتقدم تحصيلهم العلمي والعمل على تنمية القدرات العلمية للطلبة المستحقين من خلال مبادرات "تكافل".

وثمّن مدير "تعليم القنفذة" الدكتور محمد الزاحمي؛ الجهودَ المبذولة من مشرفي تكافل بالإدارة والزملاء والزميلات بالتوجيه والإرشاد والقائمين على برنامج لجان "تكافل" المدرسية في الميدان التعليمي.