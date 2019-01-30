حقيقة صرف راتب لربات البيوت في السعودية

طالبت سيدات سعوديات، من خلال حملة أُطلقت بصرف راتب لربات البيوت لما لهم دور كبير في تأسيس أجيال المملكة كون بعضهن يفتقرن لمُعيل ينفق عليهن.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، تدشين تغريدات من المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تحمل "هاشتاج" (#ياملكنا_صرف_راتب_لربات_البيوت) للمطالبة بتوفير راتب شهري للسيدات السعوديات ربات البيوت واللاتي لا يوجد لديهم أي عائد مادي أو مصروف للإنفاق.

وقالت مغردة "ربات البيوت هن الفئة التي ما لحقت على التعليم ولا عندها شهادة ولا عندها مقدرة تتوظف اتمنى يصرفون لهم راتبين مو واحد". وفقاً لما أورده موقع "صدى البلد"

ومن جهة أخرى سردت إحدى المغردات الدور البطولي للنساء في المملكة، فكتبت "الأم مدرسة اذا اعددتها اعددت شعبًا طيب الأعراق الأم تستحق كل خير هي أساس بناء هذه الأمة.. الأم هي من انجبت العسكري والمعلم والمهندس والطبيب هي من تنشئ أجيال يفتخر بها التاريخ اتمنى من ولاة أمرنا ملك العدل والحزم وامير العزم بالنظر لوضعه".

وغردت أخرى قائلة "ملكنا ما قصر المساعدة للأرامل والفقراء والمحتاجين موجودة اللي زوجها بخيل تقدر تنفصل لأنه الفقراء والأيتام واللي مالهم اي معيل شرعي اولى من ربات البيوت اللي يحق لها نفقة".





وفي 25 سبتمبر 2018 ترقب السعوديين إصدار الملك سلمان بن عبد العزيز إصدار أمر ملكي يُعلن فيه عن صرف رواتب لربات البيوت السعوديات، بعد أن طالبن به عدة مرات في السنوات الماضية عبر حملات ماثلة دون استجابة حكومية.