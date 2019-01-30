كراني: استقرار أجواء السعودية.. وطقس يميل للدفء شمالًا

قال خبير الأرصاد حسن كراني اليوم الأربعاء، إن أجواء المملكة ستشهد حالة من الاستقرار الجوي وطقس يميل للدفء النسبي، خاصة على مناطق الشمال.

وفي تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، قال كراني: «بعون الله تعيش المملكة استقرارًا في الأجواء يتخلله عبور منطقة تخلخل متسارعة في اتجاه الشمالية الشرقية بصحبة تشكيل سحابي تتخلله خلايا ممطرة على الجزأين الأوسط والشرقي للشمال، الوسطى، الشرقية، الغربية، خاصة من رابغ لينبع مع نشاط للرياح السطحية.. وطقس يميل للدفء النسبي، خاصة على الشمال».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت هطول أمطار رعدية اليوم، الأربعاء، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق بالمملكة.

وقالت هيئة الأرصاد، في تقرير «إن السماء تكون غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق شمال وغرب المملكة فيما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة عليها».

كما توقعت الهيئة تكوُّن الضباب خلال الصباح الباكر على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية، مشيرة إلى أن هناك هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة من بعد الظهيرة، تُصاحبه رياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتشهد عدة مناطق بالمملكة، أمطارًا غزيرة مع احتمالية لجريان السيول، ومن جانبها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ بسبب استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية، على أغلب المناطق.

وطالبت المديرية من المواطنين والمقيمين، بعدم المخاطرة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية أو التنزه بالمناطق الخطرة، ودعتهم إلى الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، كما وجهت لهم عدة نصائح، منها: عدم الاقتراب من تجمعات المياه لخطورة انهيار حوافها، واتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان، والحذر عند القيادة؛ حيث تؤدي الأمطار الغزيرة وجريان السيول إلى ميل في مكان ما أو انجراف الطريق.

ودعت المديرية إلى عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول والتي يزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية؛ ما يتعذر معه مغادرة المركبة للمكان، وعدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول.