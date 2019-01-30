السعودية اليوم / غرق ما لا يقل عن 28 مهاجرًا جراء انقلاب قاربين قرب جيبوبي

نيروبي 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم، غرق ما لا يقل عن 28 مهاجرًا جراء انقلاب قاربين قرابة سواحل جيبوتي.

وقال المتحدث باسم المنظمة جويل ميلمان: "نؤكد انتشال 28 جثة، وإنقاذ شخصين".

وأضاف "نتوقع أن تكون حصيلة الضحايا أعلى بكثير"، ووفقًا للمنظمة، فإن القاربين كانا يقلان أكثر من 130 مهاجرًا عندما انقلبا أمس، قبالة سواحل جودوريا شمال شرق البلاد.

وأشار ميلمان إلى أنه من المحتمل أن يكون معظم من كانوا على القاربين من إثيوبيا.

وأوضحت المنظمة أن جيبوتي تحولت إلى مسار رئيسي للهجرة، حيث يستخدمها الآلاف من المهاجرين غير النظاميين كدولة مقصد.

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