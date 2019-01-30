السعودية اليوم / محافظ خليص يناقش سبل الاستثمار الرياضي في المحافظة



مكة المكرمة 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

بحث محافظ خليص الدكتور فيصل بن غازي الحازمي خلال لقائه اليوم رئيس لجنة الاستثمار الرياضي بغرفة جدة ماجد الصحفي وأعضاء اللجنة سبل تعزيز التعاون البناء والمستمر ما بين المحافظة واللجنة لدعم الاستثمار الرياضي في المحافظة.

وأوضح رئيس اللجنة ماجد الصحفي أن لجنة الاستثمار الرياضي عقدت اجتماعاً تحضيرياً بفرع الغرفة بمحافظة خليص لمناقشة منتدى الاستثمار الثالث الذي سيقام بمشيئة الله تعالى نهاية شهر إبريل القادم ، لافتا إلى أن اللجنة حرصت على صياغة الجلسات بهدف توفير تنمية اقتصادية وصناعة حقيقية تشارك فيها رؤوس أموال ضخمة .

وخلال لقاء المحافظ ،مع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جارالله الغامدي،جرى مناقشة الاستعدادات الجارية لمهرجان خليص الزراعي ومبادرة درب الأنبياء وظاهرة الاحتطاب علاوة على بحث سد وادي خليص والاطلاع على إحصائيات العام الماضي بشأن البيئة والمياه والزراعة الخاصة بالمكتب.

// انتهى //

13:57ت م

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مكة المكرمة 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسبحث محافظ خليص الدكتور فيصل بن غازي الحازمي خلال لقائه اليوم رئيس لجنة الاستثمار الرياضي بغرفة جدة ماجد الصحفي وأعضاء اللجنة سبل تعزيز التعاون البناء والمستمر ما بين المحافظة واللجنة لدعم الاستثمار الرياضي في المحافظة.وأوضح رئيس اللجنة ماجد الصحفي أن لجنة الاستثمار الرياضي عقدت اجتماعاً تحضيرياً بفرع الغرفة بمحافظة خليص لمناقشة منتدى الاستثمار الثالث الذي سيقام بمشيئة الله تعالى نهاية شهر إبريل القادم ، لافتا إلى أن اللجنة حرصت على صياغة الجلسات بهدف توفير تنمية اقتصادية وصناعة حقيقية تشارك فيها رؤوس أموال ضخمة .وخلال لقاء المحافظ ،مع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جارالله الغامدي،جرى مناقشة الاستعدادات الجارية لمهرجان خليص الزراعي ومبادرة درب الأنبياء وظاهرة الاحتطاب علاوة على بحث سد وادي خليص والاطلاع على إحصائيات العام الماضي بشأن البيئة والمياه والزراعة الخاصة بالمكتب.// انتهى //13:57ت م0096

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