السعودية اليوم / مبادرة شباب الأعمال الوطنية بجدة تستعرض إنجازات ومبادرات العام 2018



جدة 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

عُقد بمحافظة جدة أمس اللقاء السنوي لأعضاء مبادرة شباب الأعمال الوطنية ، بمشاركة ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية , ووزارة التجارة والاستثمار , وهيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة والبنوك الوطنية , وعدد من رجال الأعمال , استعرض خلاله أهم إنجازات ومبادرات العام الماضي ٢٠١٨ , إلى جانب بحث خطة العام الحالي 2019.

وأوضح مؤسس المبادرة عبدالرحمن عالم , أن الهدف من هذه المبادرة يتمثل في مساعدة شباب ورواد الأعمال من خلال تنسيق لجان عمل تناقش تحديات شباب الأعمال ، وإيصالها لمتخذي القرار في الجهات المعنية ، وإيجاد منصة تواصل تضم مجموعة من الشباب ورواد الأعمال ، وبالتالي الإسهام في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، ورفع نسب إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي المحلي للمملكة .

من جانبه ، أكد الأمين العام للمبادرة عمر بافيل , أن المبادرة ستكثف نشاطها خلال الفترة القادمة عبر فتح قنوات تواصل مباشرة مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وغيرها من الجهات ذات العلاقة بشباب الأعمال ، ودعمهم بوسائل مهنية حديثة ، ترتقي بطموحاتهم .

يُذكر أن مبادرة شباب الأعمال الوطنية تأسست في العام ٢٠١٥ ، وتضم في عضويتها أكثر من 200 منتسب من الجنسين إلى جانب متخصصين بالقطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية.

// انتهى //

13:52ت م

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جدة 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسعُقد بمحافظة جدة أمس اللقاء السنوي لأعضاء مبادرة شباب الأعمال الوطنية ، بمشاركة ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية , ووزارة التجارة والاستثمار , وهيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة والبنوك الوطنية , وعدد من رجال الأعمال , استعرض خلاله أهم إنجازات ومبادرات العام الماضي ٢٠١٨ , إلى جانب بحث خطة العام الحالي 2019.وأوضح مؤسس المبادرة عبدالرحمن عالم , أن الهدف من هذه المبادرة يتمثل في مساعدة شباب ورواد الأعمال من خلال تنسيق لجان عمل تناقش تحديات شباب الأعمال ، وإيصالها لمتخذي القرار في الجهات المعنية ، وإيجاد منصة تواصل تضم مجموعة من الشباب ورواد الأعمال ، وبالتالي الإسهام في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، ورفع نسب إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي المحلي للمملكة .من جانبه ، أكد الأمين العام للمبادرة عمر بافيل , أن المبادرة ستكثف نشاطها خلال الفترة القادمة عبر فتح قنوات تواصل مباشرة مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وغيرها من الجهات ذات العلاقة بشباب الأعمال ، ودعمهم بوسائل مهنية حديثة ، ترتقي بطموحاتهم .يُذكر أن مبادرة شباب الأعمال الوطنية تأسست في العام ٢٠١٥ ، وتضم في عضويتها أكثر من 200 منتسب من الجنسين إلى جانب متخصصين بالقطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية.// انتهى //13:52ت م0094

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