سياسي / الرئيس اللبناني يلتقي مسؤولا أميركيًا



بيروت 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

التقى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون اليوم، في القصر الرئاسي في بعبدا، مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء عرض مجمل المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، بالاضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

// انتهى //

13:51ت م

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بيروت 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسالتقى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون اليوم، في القصر الرئاسي في بعبدا، مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي، والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء عرض مجمل المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، بالاضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.// انتهى //13:51ت م0093

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