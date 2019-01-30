اقتصادي / عبور ٦١ سفينة قناة السويس



القاهرة 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس ٦١ سفينة مختلفة الجنسيات من الاتجاهين، بإجمالي حمولات بلغت 4 ملايين و ٧٠٠ ألف طن.

وأفادت الإحصائيات الملاحية الصادرة عن هيئة قناة السويس اليوم، بأن قافلة الشمال ضمت ٢٩ سفينة بحمولات بلغت مليوني طن، فيما ضمت قافلة الجنوب ٣٢ سفينة بحمولات بلغت مليونين و ٧٠٠

ألف طن.

// انتهى //

13:49ت م

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القاهرة 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسعبرت المجرى الملاحي لقناة السويس ٦١ سفينة مختلفة الجنسيات من الاتجاهين، بإجمالي حمولات بلغت 4 ملايين و ٧٠٠ ألف طن.وأفادت الإحصائيات الملاحية الصادرة عن هيئة قناة السويس اليوم، بأن قافلة الشمال ضمت ٢٩ سفينة بحمولات بلغت مليوني طن، فيما ضمت قافلة الجنوب ٣٢ سفينة بحمولات بلغت مليونين و ٧٠٠ألف طن.// انتهى //13:49ت م0092

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