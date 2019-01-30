السعودية اليوم / تعليم الخبر ينظم ورشتي عمل لتحديد أولويات التعليم



الدمام 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

نظم مكتب إدارة التعليم بمحافظة الخبر اليوم ، ورشتي عمل لتحديد أولويات التعليم، بمشاركة 110 من قادة المدارس في قطاع التعليم بالخبر ومشرفي المكتب التربويين.

وأكد مدير المكتب سعيد بن عبدالله القحطاني أهمية اللقاءين في تحديد أولويات التعليم ومتابعة سير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي، مشيراً إلى أن اللقاء الأول عقد بمقر مدرسة الخبر الثانوية وجمع أكثر من 70 قائداً مدرسياً، فيما عقد اللقاء الثاني بقاعدة التدريب بالمكتب بمشاركة نحو 40 مشرفاً تربوياً.

// انتهى //

13:43ت م

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الدمام 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسنظم مكتب إدارة التعليم بمحافظة الخبر اليوم ، ورشتي عمل لتحديد أولويات التعليم، بمشاركة 110 من قادة المدارس في قطاع التعليم بالخبر ومشرفي المكتب التربويين.وأكد مدير المكتب سعيد بن عبدالله القحطاني أهمية اللقاءين في تحديد أولويات التعليم ومتابعة سير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي، مشيراً إلى أن اللقاء الأول عقد بمقر مدرسة الخبر الثانوية وجمع أكثر من 70 قائداً مدرسياً، فيما عقد اللقاء الثاني بقاعدة التدريب بالمكتب بمشاركة نحو 40 مشرفاً تربوياً.// انتهى //13:43ت م0091

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