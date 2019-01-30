السعودية اليوم / افتتاح مقرات الخدمات الغذائية في عدة كليات بجامعة الملك خالد

أبهـا 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسافتتح معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي عدداً من مقرات الخدمات الغذائية التي تشرف عليها الإدارة العامة للاستثمار بالجامعة، وذلك في مجمع كليات البنات بطريق الملك عبدالله بأبها، وكلية المجتمع للبنين بالمحالة، إضافة إلى كلية العلوم والآداب للبنات بخميس مشيط.ويعزز الاستثمار في الخدمات الغذائية الموارد الذاتية للجامعة وفي الوقت نفسه تمكن طلاب وطالبات الجامعة من الحصول على خدمات غذائية عالية الجودة وبأسعار مناسبة، في حين أن الجامعة تركز من خلاله على تمكين الشركات والمؤسسات الوطنية، التي تدار في مجملها بأياد وطنية لتحقيق نسبة جيدة من التوطين، بهدف تشجيع ودعم الفرص الاستثمارية الناشئة لأبناء وبنات الوطن، وفق ما يتماشى مع تحقيق رؤية المملكة 2030.وأوضح المشرف على الإدارة العامة للاستثمار بالجامعة الدكتور إبراهيم الأسمري أن المقرات التي تم افتتاحها مؤخرًا، تتميز بتصاميم عصرية حديثة لتقدم خدماتها للطلاب والطالبات بشكل راق يتناسب مع البيئة الأكاديمية التي يستحقونها، مشيراً إلى أن إدارة الاستثمار تسعى خلال الأسابيع القادمة إلى افتتاح مقرات جديدة في كل من مجمع كليات البنات بالسامر بأبها والمجمع الأكاديمي للبنين بالقريقر وكذلك في كلية العلوم والآداب للبنات بسراة عبيدة وعدد من المقرات الجامعية الأخرى.ولفت الأسمري أن هذه المرحلة تعد إحدى مراحل تطوير الخدمات التي تسعى الجامعة لاستكمالها خلال السنة الحالية بحيث تغطي جميع فروع الجامعة في جميع المدن والمحافظات، ويصحب تطوير تلك الخدمات خطة لتوطين تلك الخدمات، لافتًا إلى أنه تم خلال السنة المالية الماضية توقيع أكثر من 15 عقداً مع مؤسسات وطنية, فيما تسعى الإدارة العامة للاستثمار من خلال خطة تطوير الخدمات الاستثمارية إلى توقيع مذكرة تفاهم مع أمانة منطقة عسير خلال الفترة القادمة، للتعاون في مجال سياسات الرقابة الشاملة والسلامة الغذائية.ذكر أن عدد الشركات التي تم التعاقد معها خلال السنتين الماضيتين تجاوز الـ 30 شركة ومؤسسة متخصصة في مجال الخدمات الاستثمارية في المجال الغذائي، متنوعة الخدمة وتشمل مكائن البيع الذاتي والعربات المتنقلة ونحوها.// انتهى //13:42ت م0090