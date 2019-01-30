السعودية اليوم / " عقيدة التوحيد وأثرها على الفرد و المجتمع" محاضرة بتعاوني الشعف



ظهران الجنوب 24جمادي الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمركز الشعف اليوم, محاضرة بعنوان " عقيدة التوحيد وأثرها على الفرد و المجتمع ", يلقيها الشيخ عبدالله السرحاني بعد صلاة المغرب في جامع الأمل بردوم.

وتأتي المحاضرة ضمن أنشطة وبرامج المكتب الدعوية خلال العام الحالي.

// انتهى //

13:40ت م

0088



ظهران الجنوب 24جمادي الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمركز الشعف اليوم, محاضرة بعنوان " عقيدة التوحيد وأثرها على الفرد و المجتمع ", يلقيها الشيخ عبدالله السرحاني بعد صلاة المغرب في جامع الأمل بردوم.وتأتي المحاضرة ضمن أنشطة وبرامج المكتب الدعوية خلال العام الحالي.// انتهى //13:40ت م0088

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