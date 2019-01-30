السعودية اليوم / المجلس الأعلى للقضاء يعقد اللقاء الدوري لرؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة غداً

الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

برعاية معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني , يعقد المجلس الأعلى للقضاء غداً, اللقاء الدوري لأصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة .

وأوضح الأمين العام للمجلس فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد أن اللقاء يأتي في إطار توجيهات معالي رئيس المجلس لدعم العمل القضائي بمحاكم الاستئناف وتلمس الاحتياجات وتلبيتها والاستماع إلى رؤى واقتراحات رؤساء المحاكم.

وأضاف الدكتور الفهيد أن اللقاء برؤساء المحاكم سيبحث تفعيل قضاء الاستئناف, ومهام وصلاحيات رؤساء المحاكم ودور محاكم الاستئناف الرقابي.

وأشاد الدكتور الفهيد بالدعم الذي يحظى به المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .

يذكر أن عدد قضاة الاستئناف يتجاوز 350 قاضياً موزعين على محاكم الاستئناف الـ 15 في مناطق المملكة .

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