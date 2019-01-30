السعودية اليوم / لجنة التدريب والتعليم بغرفة الشرقية تستعرض تعزيز التكامل مع برامج"هدف"



الدمام 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

استعرضت لجنة التدريب والتعليم بغرفة الشرقية، في اجتماعها الخامس أول أمس، مع مسؤولي خدمة العملاء بصندوق تنمية الموارد بالمنطقة الشرقية "هدف" سبل تعزيز التكامل مع برامج الصندوق.

وأوضح رئيس اللجنة خالد الجويرة، أن الأعضاء بحثوا خلال الاجتماع المبادرات والأفكار التي من شأنها دعم أهداف التدريب في المنطقة، بما يتوافق مع برامج التوظيف، حيث ستسهم برامج التدريب بتخريج شباب سعوديين مؤهلين للعمل بكفاءة في التخصصات المتنوعة لسوق العمل.

وأشار الجويرة، إلى عدد من الأنشطة التي ستنفذها اللجنة خلال الربع الأول من العام الجاري 2019 لإبراز أهمية التدريب والتعليم بمشاركة متخصصين، إضافة إلى برامج الزيارات للمسؤولين في الإدارات ذات العلاقة بهدف مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع واقتراح الحلول المناسبة لها.

// انتهى//

13:26ت م

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الدمام 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واساستعرضت لجنة التدريب والتعليم بغرفة الشرقية، في اجتماعها الخامس أول أمس، مع مسؤولي خدمة العملاء بصندوق تنمية الموارد بالمنطقة الشرقية "هدف" سبل تعزيز التكامل مع برامج الصندوق.وأوضح رئيس اللجنة خالد الجويرة، أن الأعضاء بحثوا خلال الاجتماع المبادرات والأفكار التي من شأنها دعم أهداف التدريب في المنطقة، بما يتوافق مع برامج التوظيف، حيث ستسهم برامج التدريب بتخريج شباب سعوديين مؤهلين للعمل بكفاءة في التخصصات المتنوعة لسوق العمل.وأشار الجويرة، إلى عدد من الأنشطة التي ستنفذها اللجنة خلال الربع الأول من العام الجاري 2019 لإبراز أهمية التدريب والتعليم بمشاركة متخصصين، إضافة إلى برامج الزيارات للمسؤولين في الإدارات ذات العلاقة بهدف مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع واقتراح الحلول المناسبة لها.// انتهى//13:26ت م0081

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