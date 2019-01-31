بالأرقام.. أكثر شركات السيارات مبيعا في عام 2018

: سجلت مبيعات السيارات في 2018 زيادة طفيفة 0.2% منهية العام ببيع 95.6 مليون مركبة في أنحاء العالم..، وحافظت مجموعتا فولكسفاجن وتويوتا على المركزين الأول والثاني بينما تراجعت فورد 8.9%. وتحتل المجموعة الألمانية الصدارة للعام الثالث على التوالي ببيع 10.8 مليون سيارة تلتها تويوتا بفارق 300 ألف سيارة تقريبا. وفيما يلي أكبر عشر شركات سيارات في المبيعات خلال 2018 وفقا لأرقام مؤسسة “focus2move” المتخصصة في أبحاث السيارات. 1- فولكسفاجن (10.830 مليون سيارة): تملك فولكس 11.4% من السوق وتملك علامات أودي وسكودا وسيات وبوجاتي ولامبورجيني وبنتلي وبورشه وبالطبع فولكسفاجن. 2- تويوتا (10.520 مليون): تصل الحصة السوقية للشركة اليابانية إلى 11.3% وتملك علامات لكزس وديهاتسو بجانب تويوتا. 3- تحالف رينو نيسان (10.232مليون): يضم التحالف رينو ونيسان وداتشيا ولادا وانفينيتي. 4- جنرال موتورز (8.78 مليون): سجلت جنرال موتورز بيع 8.78 مليون سيارة من علاماتها الشهيرة شيفروليه وبويك وجيمس وكاديلاك لكنها شهدت تراجعا بنسبة 2%. 5- مجموعة هيونداي الكورية الجنوبية (7.5 مليون): تعافت “هيونداي،كيا، جينيسيس” بعد نتائج سيئة في 2017 لتسجيل زيادة 3.2%. 6- مجموعة فورد (5.73 مليون): تعاني مجموعة فورد المالكة للعلامتين فورد ولينكون من تراجع يبلغ 8.9% خاصة عملياتها في الصين التي بلغ انخفاضها 40.2%. 7- هوندا موتور (5.265 مليون): تحتل هوندا المالكة للعلامتين هوندا وأكورا المركز السابع للعام الثاني على التوالي وتسجل تراجعا طفيفا نسبته 0.6%. 8- مجموعة فيات كرايسلر (4.840 مليون): تملك فيات كرايسلر مجموعة كبيرة من العلامات منها دودج وجيب وألفا روميو وفيراري وماسيراتي وإيفيكو. 9- مجموعة بيجو-ستروين (4.125 مليون): تراجعت مبيعات بيجو-ستروين 2.9% متأثرة بعملياتها في هولندا وتشيلي واليونان وبولندا. 10- سوزوكي (3.213 مليون): شهدت سوزوكي زيادة ملحوظة في مبيعاتها بلغت 1.2% لتحافظ على ترتيبها العاشر للعام التالي على التوالي.



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