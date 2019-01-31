صور نادرة للمسجد الحرام.. التقطت قبل 65 عاماً

: التقط مصور لبناني يدعى صفوح النعماني صوراً نادرة ملونة للمسجد الحرام قبل 65 عاماً في خمسينيات القرن الماضي، أي قبل بداية التوسعة، موثقاً لمرحلة في بناء تاريخ المملكة. وروى عمر النعماني ابن المصور الذي وافته المنية قبل عامين وفقاً لـ “العربية نت”، قصة الصور التي التقطها والده، مبيناً أنه دخل المملكة كمصور فوتوغرافي لأسرة تمتهن التجارة وتمتلك محلات للملابس والأزياء سميت على اسم العائلة. وأضاف عمر أن والده التقط في تلك الفترة عدة صور وثقت مشاهد الحياة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة..، منها صور التقطت للمسجد النبوي وللمشاعر المقدسة في موسم الحج، وكان ذلك في عهد الملك سعود –رحمه الله-. وكشف أن لديه أكثر من 1600 صورة التقطها والده لجميع أركان الحرم المكي والكعبة المشرفة..، وصور التقطت في مناسبات رسمية وثقت حياة عدد من المواطنين السعوديين، لم تنشر حتى الآن، مبيناً أن محل والده تعرض ذات يوم لحريق أفقده العديد من الصور ليعود من جديد للتوثيق عام 1954.





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