أبل تتدارك خطأ فنيًّا كارثيًّا في تطبيق فيس تايم

: تحركت شركة أبل الأميركية لعلاج بعض الثغرات الفنية التي مكنت بعض المستخدمين من الاستماع إلى آخرين عبر تطبيق “فيس تايم” الخاص بهواتف أيفون الشهيرة. وحسب ما ورد في شبكة “جود مورنينج أميركا”، فإن شركة أبل ألغت محادثات المجموعة عبر تطبيقها، وهو الأمر الذي كان في مصدر الخلل. وأكدت تقارير إعلامية، أمس الاثنين، أن بعض المستخدمين يمكنهم سماع ومشاهدة جهات الاتصال الأخرى في مجموعات الدردشة الجماعية، قبل حتى أن يبدأ الاتصال، الأمر الذي تم اعتباره ثغرة تقنية في التطبيق. وعلى الفور، قامت أبل بتعطيل تطبيق “جروب فيس تايم” مؤقتًا بعد اكتشاف خلل يتعلق بالخصوصية..، وأكدت الشركة الأميركية في صفحة “سيستم ستاتس” أن “جروب فيس تايم” غير متاح مؤقتًا، مما يشير إلى أن تلك الميزة يتم العمل على علاجها. وتمر أبل بسلسلة من المشكلات الفنية، والتي أدت إلى اهتزاز ثقة بعض العملاء في منتجاتها الإلكترونية المختلفة، وبالأخص هواتف أيفون، والتي تعد الأغلى على مستوى العالم.



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