: قالت شبكة إنستغرام للتواصل الاجتماعي وتبادل الصور والتابعة لموقع فيسبوك، إن الخدمة باتت تعمل بشكل كامل بعد حل مشكلة تسببت في تعطلها لدى بعض المستخدمين. لكن الشبكة لم تحدد عدد الأشخاص أو المناطق التي تأثرت بالعطل. ولجأ المستخدمون إلى تويتر للشكوى من العطل وكتبوا نِكاتاً وتعليقات مرفقاً بها وسم إنستغرام داون. وأظهر موقع (داون ديتيكتور دوت كوم) الذي يرصد الأعطال أنه كان هناك أكثر من 32 ألف بلاغ عن مشكلات في شبكة إنستغرام في الذروة..، لكن سرعان ما تراجع العدد إلى حوالي 500 بلاغ. وأفاد الموقع الإلكتروني بأن شبكة إنستغرام بدأت تعاني من مشكلات في الساعة 7:21 مساء الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة.



كانت هذه تفاصيل خبر تعطل فيسبوك وإنستغرام عن العمل جزئياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.