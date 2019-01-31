«STC» تعلن توفر وظائف شاغرة في 3 مناطق

: أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف لذوي الخبرة لحملة البكالوريوس فما فوق..؛ للعمل في مدن (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة). الوظائف: 1 –مشرف الأمن والسلامة(Safety & Security Supervisor) (مكة المكرمة): – درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال يفضَّل وجود شهادة في الأمن والسلامة. – خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال التقنية، أو مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية. 2 –مدير المناوبة الأمنية(Duty Manager) (مكة المكرمة): – درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال يفضَّل وجود شهادة في الأمن والسلامة. – خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال التقنية، أو مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية. 2 –مدير المناوبة الأمنية(Duty Manager) (المدينة المنورة): – درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال يفضّل وجود شهادة في الأمن والسلامة. – خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال التقنية، أو مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية. 3 –مدير إدارة قسم التسويق(Marketing CM Director) (الرياض): – درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو الهندسة أو ما يعادلها –خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذي صلة ما لا يقل عن ثلاث سنوات في دور مماثل. 4 –مشرف تنقيب البيانات(Data Mining Supervisor) (الرياض): – درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تحليل البيانات الكبيرة، أو الإحصاء أو الرياضيات أو بحوث العمليات أو علوم القرار أو الاحتمالية التطبيقية. – شهادة مهنية واحدة أو أكثر من الأدوات التحليلية (مثل SAS، R، Python… إلخ). – خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تحليلات البيانات. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)



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